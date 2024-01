Anziani attivi e partecipi. Nominata in Comune la consulta della terza età. Fabrizio Rocca al vertice

CARRARA

E’ stata nominata a palazzo civico nei giorni scorsi la consulta Anziani per il diritto alla longevità del Comune. Il presidente è Fabrizio Rocca, che per una vita ha prestato servizio alla Cgil. La nuova consulta Anziani per il diritto alla longevità del Comune si è insediata nei giorni scorsi, ed è stata istituita formalmente lo scorso 28 dicembre con una deliberazione del consiglio comunale che ha votato il provvdimento.

Nel corso della prima seduta la consulta ha nominato presidente Fabrizio Rocca, rappresentante dello Spi-Cgil provinciale, l’organizzazione della Camera del lavoro per i pensionati, mentre Laura Menconi, attiva presidente di Ada Carrara-Fosdinovo sarà la vicepresidente. Silvio Ramagini di Auser Carrara aps e Dianora Della Buona di Fnp Cisl Toscana Nord saranno infine membri esecutivi del nuovo oprganismo.

Della consulta faranno parte anche la sindaca Serena Arrighi o un suo delegato, i consiglieri Hicham Koudsi in rappresentanza della maggioranza consiliare e Filippo Mirabella per la minoranza e ancora Mauro Bartolini di Uil pensionati Massa Carrara, Enrico Silvio Maestrelli di Sportpertutti e solidarietà Massa Carrara Aps.

"Dopo le consulte della Disabilità e quella Giovani diamo oggi il benvenuto a un’altra consulta – dice con soddisfazione la vicesindaca assessore ai Servizi sociali Roberta Crudeli -. Si tratta di tutti organismi nei quali come amministrazione crediamo molto perché sono un fondamentale punto di contatto con le realtà che rappresentano e possono dare un contributo importantissimo nel portare alla luce necessità e problemi e nel guidare le scelte.

La consulta Anziani per il diritto alla longevità mancava da sei anni nel nostro Comune e per questo ora siamo felici di salutare la sua costituzione in attesa – conclude la vice sindaca Crudeli – di cominciare a lavorare assieme su tanti temi".

L’amministrazione comunale, attraverso la consulta Anziani per il diritto alla longevità, promuove iniziative a sostegno della popolazione anziana, integrando le azioni dell’ente comunale e della rete sociale e contribuendo a incidere sulla determinazione della qualità di vita e longevità dell’intero settore, intesa come vita lunga, sana e soprattutto attiva e partecipe. Si tratterà di programmare eventi, manifestazioni e iniziative a beneficio della terza età e momenti di aggregazione finalizzati a combattere la solitudine e altri disagi che spesso si verificano con la tarda età coinvolgendo i protagonisti in manifestazioni e progetti culturali, didattici e sociali.

La durata della Consulta decorre dal momento della sua costituzione con apposita deliberazione del consiglio per tutto il mandato amministrativo, fino alla decadenza dello stesso consiglio che l’ha approvata. L’atto dicostituzione risale quindi al 28 dicembre scorso, quando il consiglio comunale ha votato la formazione del nuovo organo che con la nomina dei vari rapprasentanti e del presidente è diventato direttamente operativo.

