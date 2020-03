Fivizzano (Massa Carrara), 11 marzo 2020 - Tragedia la notte scorsa al Piano di Collecchia, la frazione del Comune di Fivizzano che si trova lungo la strada provinciale che da Serricciolo conduce a Bigliolo. Qui, attorno alle tre di notte, un’abitazione è andata a fuoco e il fumo acre e nero ha causato la morte di Maria Burini, una signora 80enne che viveva nella casa assieme al figlio e alla sua famiglia. L’ incendio, a quanto pare, sarebbe stato causato dal surriscaldamento di una canna fumaria: il fuoco era stato acceso perchè in Lunigiana, in questo periodo, le temperature sono ancora alquanto basse.

La copiosa nevicata dello scorso fine settimana ha coperto di bianco le cime delle montagne e così gli impianti di riscaldamento, le stufe e i camini a legna sono sempre in funzione. Secondo i primi accertamenti di vigili del fuoco e carabinieri, la canna fumaria che porta il fumo verso l’esterno si sarebbe surriscaldata. E quando è diventata rovente, il calore avrebbe raggiunto l’armadio di legno accanto alla parete. Dopo poco il mobile avrebbe preso fuoco e da lì l’incendio si sarebbe propagato al resto dell’abitazione. Il calore all’interno dell’edificio era tale che ha fatto esplodere i vetri delle finestre con un boato che ha svegliato di soprassalto diverse persone della zona che hanno pensato a una scossa di terremoto. Svegliati dal boato, i famigliari della sfortunata pensionata sono immediatamente corsi in suo soccorso nella camera dove la donna dormiva.

Ma la stanza era stata già invasa dal fumo e così, mentre qualcuno dava l’allarme, gli altri cercavano di portare fuori la poveretta. Sul posto sono giunti velocemente i vigili del fuoco di Aulla, un’ ambulanza del 118 con medico a bordo e una pattuglia dei carabinieri di Fivizzano, che era già in zona per servizio. A bordo del mezzo dell’Arma c’era il maresciallo Antonello Pantanelli, comandante della stazione dell’Arma. Mentre i pompieri si prodigavano per domare l’incendio che ha divorato parte dell’abitazione, i sanitari tentavano l’impossibile per strappare alla morte l’anziana.

Purtroppo, malgrado tutti i tentativi messi in atto, la donna spirava poco dopo. A quanto pare la causa del decesso è intossicazione dovuta ad anidride carbonica. La salma della poveretta è stata successivamente composta e trasportata nell’obitorio dell’ospedale “Sant’Antonio Abate“ di Fivizzano.

