Anusca Pellegrini vice sindaca. Maffei traccia la rotta del Comune: "Giunta fresca: ora testa alle sfide"

E’ stata una scelta condivisa, attenta agli equilibri interni e che, proprio per questo, si è prolungata in un confronto costante che il sindaco di Comano ha scelto di portare avanti con il suo gruppo di maggioranza. Dopo le dimissioni irremovibili presentate ormai un mese fa dal suo vice, Francesco Fedele, il sindaco Antonio Maffei aveva annunciato l’intenzione di puntare sui giovani. E la promessa è stata mantenuta e, per di più, corroborata da una versione tutta al femminile.

Con decreto del sindaco numero 6 del 27 novembre, Anusca Pellegrini è stata incaricata del ruolo fiduciario di vicesindaca. Già assessora competente in materia di "Scuola e Sociale", la Pellegrini mantiene le stesse deleghe che aveva assunto nel giugno 2022 per avvicendamento nell’incarico ricoperto fino ad allora da Lucilla Galeazzi. "Sono molto contenta per la fiducia che il sindaco mia ha espresso. Voglio ripagarlo con tutto il mio impegno, perché è una persona che merita tanto" dichiara la neo vicesindaca.

La Pellegrini, amministratrice comunale di lunga data, già assessora nella precedente giunta comunale guidata dal sindaco Cesare Leri, riceve un riconoscimento che Maffei definisce "Doveroso a fronte della sua lunga e corroborata esperienza". Entra in giunta anche una giovanissima: Gloria Ricci, classe 1996, che assume le deleghe assessoriali a "Castello, turismo, prodotti tipici" in precedenza ricoperte dall’ormai ex vicesindaco Fedele. "E’ stata una doppia scelta condivisa. Mi fa molto piacere che sia frutto di unanimità di intenti - spiega il sindaco - senza il bisogno di una decisione che altrimenti avrei dovuto prendere io e magari scontentando gli altri".

Il prossimo consiglio comunale, che sarà convocato entro il 15 dicembre, vedrà la ratifica delle nomine. Fedele, rimesse le deleghe fiduciarie ed assessoriali che il Sindaco gli aveva attribuito nel 2019, rimane nel ruolo di consigliere comunale di maggioranza. "Resterò in consiglio per rispetto di chi mi ha votato" aveva scritto infatti all’atto delle sue dimissioni.

"Giunta al femminile, fresca, nuova: andiamo avanti, abbiamo molto da fare, parecchie scadenze da affrontare – dice un motivatissimo Maffei - e c’è l’anno nuovo alle porte, in cui dovremo prepararci alla chiusura del mandato portando in cantiere i progetti ancora sulla carta ed a chiusura quelli già avviati". Con questo nuovo assetto, il Comune di Comano riparte con nuova linfa per portare a termine il mandato elettorale in scadenza nella primavera del nuovo anno.

