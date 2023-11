Antonella Venturi nuova direttrice del carcere

Arriverà entro il 20 novembre la nuova direttrice della Casa di Reclusione di Massa, Antonella Venturi. Sono stati infatti assunti 57 nuovi dirigenti penitenziari per garantire ad ogni istituto un direttore titolare e mettere fine alle nomine ad interim. "Un traguardo epocale", commenta il sottosegretario Andrea Delmastro per "garantire sicurezza e legalità negli istituti e le migliori condizioni di lavoro a uomini e donne della Polizia Penitenziaria". Soddisfatto il deputato massese di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese che si congratula con la dottoressa Venturi. "Possiamo con orgoglio e come maggioranza di governo dire: promessa mantenuta anche a Massa".