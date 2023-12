Antona, nuovo intervento alla galleria degli Uncini

Sono 109mila gli euro che la Provincia destina, con fondi del bilancio, ai lavori per il ripristino dell’imbocco lato mare della galleria degli Uncini, lungo la provinciale 4 di Antona, poco prima del Passo del Vestito. In questi giorni il settore tecnico ha provveduto ad approvare il progetto definitivo e ad assegnare l’intervento, con affidamento diretto, all’impresa Coppi & Coppi di Ghivizzano (Lucca). Si tratta di ultimare un intervento sulla strada che era stata interessata nei mesi scorsi da una serie di lavori svolti in due fasi, che aveva riguardato anche la galleria dell’Acerello. A metà aprile era partito un intervento da 60mila euro che aveva riguardato il disgaggio di materiale e massi dal fronte sopra le gallerie. Ma a inizio maggio, durante le operazioni, all’altezza della galleria degli Uncini, c’era stato il distacco di un masso che rovinando a valle aveva danneggiato anche l’ingresso della galleria: si rendeva quindi necessario un ulteriore intervento svolto a giugno da una ditta di Barga per 101mila euro. La strada era stata riaperta al traffico a luglio. Ora viene ultimato l’intervento.