Antincendio, l’appalto assegnato a “Medicea”

E’ la ditta Medicea Srl il ‘provider’ individuato dal Comandante Jacopo Del Carlo a cui il Comune di Massa ha affidato i servizi di sicurezza antincendio all’aeroporto di Massa. Un appalto affidato in maniera diretta, dopo una valutazione informale effettuata dallo stesso commissario fra le cui competenze, secondo palazzo civico, rientra "anche la ricerca di ditte che forniscano all’aeroporto il servizio antincendio, quale imprescindibile attività per lo svolgimento dei servizi aeroportuali in sicurezza". Il comandante ha quindi ricercato la ditta migliore a cui affidare il servizio e il Comune ha quindi ‘eseguito’ con affidamento diretto pari a poco meno di 120mila euro. La Medicea Srl si occuperà quindi dal 30 agosto del servizio di sicurezza antincendio presso l’aeroporto di Massa, "vista anche la sua alta specializzazione nella messa a norma di edifici civili ed industriali, nonché nella sorveglianza antincendio, con operatori provenienti dalle liste dei Vigili del Fuoco volontari o discontinui" e metterà in campo "una squadra antincendio formata da quattro operatori, due per turno della durata di 12 ore, con attestato antincendio alto rischio ed abilitati H2, che operano per 24 ore al giorno 7 giorni su 7, e l’utilizzo di un mezzo antincendio con adeguata riserva idrica". Compenso stabilito in 15,54 euro l’ora, Iva esclusa, per un conto totale finale fino al 31 dicembre di poco meno di 118mila euro.