Antincendio, Casa della salute non in regola

Non è solo il Monoblocco di Carrara ad avere problemi di sicurezza antincendio. I controlli effettuati dai vigili del fuoco nelle scorse settimane alla casa della salute in via Bassa Tambura a Massa hanno trovato criticità sull’impianto fotovoltaico. L’Asl dovrà dunque risolvere entrambe le situazioni e mettersi a norma. Ha affidato l’incarico di elaborare i servizi di ingegneria antincendio per l’ex ospedale civico di Carrara e l’impianto fotovoltaico di via Massa Tambura alla ditta Sael Srl per 31.525 euro, oneri previdenziali e Iva esclusi, al termine delle verifiche tecniche. Il grosso del lavoro, come noto, riguarda la palazzina di Monterosso a Carrara dove le prescrizioni dei vigili del fuoco richiedono interventi importanti e tempi rapidi.