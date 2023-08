Antifascismo in carcere Storie di 100 dissidenti

Un libro per ricostruire le storie di dissidenti antifascisti rinchiusi nelle carceri fasciste. Sarà presentato oggi alle 18 a Montignoso in piazza Paolini “Le nostre prigioni“, grazie allo Spi-Cgil di Massa e Montignoso, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti e l’ANPI di Massa. L’ha scritto Giovanni Taurasi (nella foto), dottore di ricerca in Storia costituzionale e amministrativa, che collabora con l’Istituto storico di Modena e si occupa di storia del ’900 italiano. Tra i personaggi esplorati anche il nostro conterraneo Aladino Bibolotti, che subì le persecuzioni e il carcere fascista, il confino e l’espatrio e, al termine della guerra, fu eletto senatore all’Assemblea Costituente. L’autore fa un’indagine sull’antifascismo a partire dai luoghi di detenzione dei dissidenti. Il momento epico della Resistenza ha oscurato nella memoria civile collettiva l’esperienza precedente della lotta non armata e sulla storia dell’antifascismo tra le due guerre è calato il silenzio. Ma furono oltre 5000 i dissidenti condannati per le loro idee nel corso del Ventennio e proprio nelle prigioni prese forma quell’idea embrionale di democrazia che poi, attraverso le ferite della guerra e della lotta di Liberazione, si sostanziò nella Costituzione italiana, firmata, per una nemesi della storia, proprio da un detenuto politico come Umberto Terracini, che aveva subito una delle condanne più pesanti del Tribunale Speciale fascista. Una ricostruzione della vita dei dissidenti all’interno dei luoghi di detenzione, si ha uno spaccato dell’antifascismo in galera e le storie di un centinaio di loro, scelti tra detenute e detenuti, celebri e meno noti.