Antica tela torna a Lusuolo Grande festa in chiesa per la Madonna di Loreto

di Natalino Benacci

Una tela del Settecento esposta nella chiesa di San Matteo a Lusuolo è stata restaurata e la parrocchia festeggia il l ritorno del dipinto storico che rappresenta la Madonna di Loreto tra angeli incensori e i santi Carlo Borromeo, Antonio abate, Francesco e Matteo. L’inaugurazione del restauro avrà luogo domani alle 15 nella chiesa dove il parroco don Marco Giuntini celebrerà la Santa Messa. Al termine le restauratrici Anna Triani e Laura Semenzato illustreranno i lavori di ripristino e risanamento dell’opera che non è attribuita. "Il restauro - dice il sindaco di Mulazzo Claudio Novoa - è stato possibile grazie all’operosità degli amici di Lusuolo ed in particolare di Erminio Zini che ha raccolto le risorse con donazioni di privati grazie a un progetto di crowdfunding e agli aiuti di associazion come Lions Club Lunigiana, Rotary Club Pontremoli- Lunigiana e del Comune di Mulazzo. Nell’occasione sarà collocato nel castello di Lusuolo lo stemma della casata dei Malaspina dello Spinosecco realizzato su marmo di Carrara. Un’opera voluta da Erminio Zini al quale il Comune esprime apprezzamento e gratitudine per questo gesto di generosità". Giornata particolarmente felice questa dedicata alla presentazione del restauro di una tela che necessitava di urgenti interventi di restauro. Nel corso dell’evento interverrà anche lo storico Riccardo Boggi. Il dipinto ad olio su tela misura 179 centimetri di larghezza e 264 di altezza con una superficie telata di 4,72 mq circa. L’autore è ignoto ma si ritiene che l’opera si stata realizzata nel XVIII secolo: la collocazione è nell’altare laterale destro della chiesa di San Matteo. Le condizioni del dipinto non erano più idonee alla conservazione. Secondo la perizia preventiva la tela presentava lacerazioni e tagli con microdistacchi di colore. La pellicola pittorica segnalava tracce del percolamento di acque meteoriche e la quasi completa mancanza di vernice protettiva aveva provocato inaridimento e decoesione del colore. Il restauro ha preconsolidato lo strato pittorico rimuovendo le stuccature. Sono state applicate velature nelle zone abrase ed è stata fatta la reintegrazione pittorica delle lacune.

Non conosciamo l’autore. Nessuna firma compare sulla tela e non vi sono riferimenti rintracciati negli archivi. Possiamo solo ipotizzare, sulla scorta dell’analisi stilistica e osservando le diverse figure, che risalga al Settecento. Nel corso della cerimonia le restauratrici entreranno nei dettagli. La chiesa attuale è ricca di tele a olio, ha un battistero monoblocco e vi si trovano tombe nobiliari: fu costruita nella seconda metà del XVI secolo. La chiesa antica era esistente ancora nel 1584. E’ parrocchia alla metà del XVI secolo, unita a Canossa fino al 1612.