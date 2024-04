Ant Il progetto “Uovo sospeso“ fa centro

Fondazione ANT Delegazione Massa Carrara Lucca La Spezia rinnova il progetto dell’“Uovo sospeso“ per il quarto anno consecutivo: sono quattro le associazioni che hanno beneficiato dell’iniziativa, supportate dalle aziende locali nelle province di Massa, Carrara e La Spezia. Grazie all’iniziativa – che è ispirata alla tradizione partenopea del caffè sospeso – la triangolazione tra ANT, donatori e realtà del territorio ha reso possibile regalare un sorriso a tanti, in un gesto di vera

solidarietà.

Le uova della tradizione sono state gustate dalle persone seguite da Anffas Carrara e Anffas La Spezia, hanno arricchito i pasti della Caritas Mensa e hanno raggiunto la Comunità Monte Brugiana. Le uova di ANT sono state donate in totale a 254 persone in condizioni di disagio economico e sociale. Tutto ciò è stato reso possibile dalla sensibilità e generosità delle aziende Cooperativa Cava di Lorano, CPN Connecting People Now, G.M.C. Marmi e Carpenteria Corsi che da alcuni anni ormai, in collaborazione con Fondazione ANT, investono in questo gesto di solidarietà in concomitanza della Pasqua.

Tutti i fondi raccolti attraverso l’iniziativa dell’“Uovo sospeso“ ANT andranno a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione ANT. "Con l’iniziativa dell’“Uovo sospeso“, ormai alla quarta edizione, abbiamo voluto giocare di squadra con le realtà del territorio mettendo in rete i cittadini e le aziende locali, che hanno aderito con generosità ed entusiasmo, e alcune associazioni che lavorano con la fragilità – commenta Maria Grazia Menconi , delegata ANT - Il dono di un uovo di cioccolato permette da un lato di regalare un momento di gioia a persone svantaggiate, dall’altro a noi di continuare a garantire un servizio indispensabile per tantissimi cittadini. Ogni azione, ogni Campagna, ogni donazione, Fondazione ANT l’investe per continuare ad incrementare e migliorare l’assistenza a domicilio per i pazienti oncologici e la prevenzione gratuita sul nostro territorio".