Anpi Massa: Iniziative Libri, Teatro 'Pastasciuttata'

Una settimana di eventi e ricorrenze da passare con l’Anpi di Massa che mette in fila una serie di iniziative per tutti i gusti. Si parte oggi con la ’Pastasciutta Antifascista’ sul Monte Brugiana, al centro Trekking a Cavallo. Raduno alle ore 18 in località Le Prade, visita guidata al Parco della Resistenza della Brugiana a cura di Massimo Michelucci con la collaborazione del Cai di Massa e, alle ore 20, la pastasciutta antifascista da ‘Paolo’ Centro Trekking (cena sottoscrizione 15 euro). Prenotazioni ai numeri 347 5819287 oppure 335 5616717.

Giovedì va invece in scena un appuntamento fra storia e letteratura, organizzato dallo Spi Cgil di Massa e Montignoso in collaborazione con la sezione Anpi di Massa. Al ristorante ‘Il Baraccone’ di via Pradaccio sarà infatti presentato il libro ‘Il Racconto Apuano’ di Loreno Vivoli, con inizio alle ore 18. Presenta Luciano Berselli, segretario della Lega Spi, con i saluti della presidente Anpi Elena Cordoni. Dialogano sul libro Franco Peselli con l’autore Loreno Vivoli. Al termine della presentazione seguirà una cena sociale per la quale è gradita la prenotazione al numero 338 5621278.

Terzo e ultimo appuntamento domenica, alle 21.30, nel piazzale dei Partigiani, ex deposito Cat di Massa, area mostra della Resistenza Città di Massa 1943-1945, con uno spettacolo teatrale e musicale organizzato dall’Anpi con l’associazione Musica e spettacolo Aics di Massa. Alessandra Berti (nella foto) presenterà ‘Il filo della memoria: nel blu dipinto di blu’, uno spettacolo scritto e diretto dalla stessa Alessandra Berti, che è anche fra gli interpreti con Anna Baldini, Leandro Brilla, Gino Buratti, Antonella Ianuale, Giovanna Menchetti, Ndiaye, Barbara Romani. Assistenza tecnica audio e disegno luci Mario Maestrelli. Per prenotazioni, tel. 320 5609516.