Annullato lo spettacolo con Stefano Accorsi Come avere i rimborsi

Lo spettacolo Azul con Stefano Accorsi, originariamente in programma al Teatro Guglielmi da venerdì 17 a domenica 19 febbraio e poi annullato per indisposizione dell’interprete protagonista, Stefano Accorsi, non potrà essere recuperato nella stagione teatrale in corso per motivi indipendenti dalla volontà del Comune e della Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Per la compagnia, purtroppo, non è stato possibile individuare date di recupero compatibili con gli impegni dell’artista. Per quanto riguarda le modalita’ di rimborso, gli abbonati delle Formule BLU e BLU SMART potranno chiedere il rimborso del rateo abbonamento alla biglietteria del Teatro da lunedì 27 marzo a sabato 15 aprile, presentando il tagliando originale. Gli spettatori che hanno acquistato il singolo biglietto per lo spettacolo potranno richiedere da lunedì 27 marzo a sabato 15 aprile il rimborso dello stesso con le seguenti modalità: chi ha preso il ticket alla biglietteria del Guglielmi dovrà presentarsi in biglietteria con il titolo originale. Chi l’ha acquistato online e con Vivaticket potrà chiedere il rimborso online.