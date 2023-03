Anno da record per Franchi Oltre 76 milioni di ricavi

Un anno da record per i conti di Franchi Umberto Marmi Spa, azienda leader a livello internazionale nel settore della lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara, quotata sul mercato Euronext Growth Milan. Il consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022, che registra ricavi e altri proventi pari a 76,3 milioni di euro, in crescita del 17%, con un significativo incremento delle vendite in Medio Oriente (+154% rispetto al 2021, raggiungendo 12,9 milioni di euro, pari al 17% del totale dei ricavi di periodo). Le vendite negli Stati Uniti hanno registrato una crescita del 22,9%, in significativo aumento rispetto allo stesso periodo 2021, raggiungendo i 7,7 milioni di euro, equivalenti al 10,2% delle vendite totali di periodo. I ricavi sul mercato italiano nel 2022 hanno registrato un aumento dell’8%, arrivando a 29,4 milioni di euro (39% del totale). Calacatta e Statuario continuano ad affermarsi come prodotti di punta di Franchi Umberto Marmi: rappresentano oltre il 60% dei ricavi derivanti dalla vendita di blocchi e lastre rispetto al 53% del 2021. Il risultato operativo è pari a 24,7 milioni di euro (+36%) e l’utile dell’esercizio 2022 è 17,2 milioni (+65%).

Tutte crescite a doppia cifra, insomma, mentre la crescita della spesa per il personale si ferma al 4% circa, per un totale di 3.630.349 euro. Grande soddisfazione per Alberto Franchi, presidente e amministratore delegato della società. "Gli straordinari risultati ottenuti – commenta – sono frutto del contributo di tutte le aree aziendali, segno che la nostra società sta crescendo sia attraverso una solida strategia commerciale, guadagnando importanti quote di mercato a livello globale, sia grazie alle importanti efficienze rese possibili dalle attività operative che ci permettono di raggiungere complessivamente livelli di redditività molto elevati". La società sta consolidando la sua presenza sui principali mercati mondiali, quali Cina e Stati Uniti, e allo stesso tempo sviluppando nuove aree geografiche, come i paesi del Golfo.