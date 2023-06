Anniversario dell’Arma Festa alla Plava

Domani alle 17,30 alla Caserma “Plava”, sede del comando provinciale dell’Arma, si svolgerà la tradizionale cerimonia militare per celebrare il 209° annuale di fondazione dell’Arma dei carabinieri, istituita il 13 luglio 1814 con le “Regie Patenti” del Re di Sardegna, Vittorio Emanuele I. La data del 5 giugno è quella stabilita dal decreto che nel 1920 concesse alla Bandiera dell’Arma la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per il comportamento tenuto dai carabinieri nel corso della Prima guerra mondiale. Nel corso di una sobria cerimonia saranno premiati alcuni militari che si sono maggiormente distinti in operazioni di servizio. Saranno presenti le più alte autorità civili, militari e religiose.