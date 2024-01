Annalisa Folloni: "Sono già pronta"

Annalisa Folloni ha già le idee chiare. Non entra nel dettaglio, prima di sbilanciarsi vuole aspettare alcuni appuntamenti politici imminenti, come la nomina del segretario del Partito democratico. "Ho deciso di candidarmi nuovamente – spiega – ho già promosso incontri con vari gruppi politici. Per me è stata un’esperienza positiva, abbiamo lavorato e abbiamo tanti progetti da portare a termine. Dopo alcuni eventi politici, vedremo di costruire assieme un quadro più preciso". La prima volta, nel 2014, con il 37,4% di preferenze aveva battuto Pierluigi Bardini e Piero Marchetti, la seconda con più del 60% dei voti, contro Silvia Barella e Andrea Draghi, portato da FdI, Lega e FI.