Anna Meacci racconta Meucci, torna il teatro a Spazio Alber1ca

Stasera alle 21 per il ciclo di ’Narratori erranti’ a Spazio Alber1ca Anna Meacci (nella foto) porterà in scena ’Meacci racconta Meucci’. La vita avventurosa, la lotta per i propri diritti e il duro cammino dell’uomo che per primo ebbe l’idea del telefono, sullo sfondo della Firenze primo Ottocento, di Cuba Coloniale e dell’America dei pionieri. Dal teatro della Pergola a Firenze al teatro Tacon dell’Avana fino alla piccola fabbrica di candele a New York, la biografia di Antonio Meucci nato in Borgo San Frediano a Firenze nel 1808 e costretto a fuggire oltre oceano per motivi politici. Le sue invenzioni, i suoi sogni e le sue sfortune. E infine l’amore indiscusso per la moglie Ester che mai riuscì a capirlo completamente. L’incontro fa parte del ciclo ’Narrratori erranti’ realizzato in cinque diverse località con la collaborazione di Unicoop Tirreno, che ospiteranno i seguenti spettacoli: ’La bella di nulla’ e ’Vita di Antonio Ligabue’ di Elisabetta Salvatori; ’Una Questione di geometrie’ e ’Blocco 3’ di Fabrizio Brandi; ’La Tovaglia di Trilussa’ di Ariele Vincenti; ’Meacci racconta Meucci’ di Anna Meacci; ’Filippo vostro’ di Luca Barsottelli; ’Pisa ’68’ di Marco Azzurrini; ’Alta velocità’ di Mila Boeri.

Simbolo di questo linguaggio teatrale e del festival la sedia, oggetto che caratterizza da secoli le antiche veglie che si tenevano spontanee nei luoghi, dette appunto in Toscana, “a seggiola”.