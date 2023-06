Anna Bongiorni si laurea campionessa italiana

La carrarese Anna Bongiorni della palestra ‘2h project’ è la nuova campionessa regionale e nazionale di cerchio aereo della categoria under 30. L’atleta ha conquistato il titolo alle nazionali di ‘Csen pole and arial’ che si sono disputate la scorsa domenica ad Ancona. Anna Bongiorni (30 anni) ad Ancona oltre ad aver ricevuto i complimenti della giuria, per la sua coreografia ha guadagnato la promozione dalla categoria dilettanti 2 a quella di dilettanti 1. Non solo: la sua semplicità e il suo modo di esprimersi le hanno fatto guadagnare una borsa di studio all’evento ‘Originaria festival’, che si svolgerà a Modena nel mese di ottobre. Sarà lei adesso a dover portare alti i colori della città ai mondiali di cerchio aereo che si svolgeranno nei prossimi mesi. Anna frequenta la palestra della ‘2h project’, il centro studi hip hop danza e spettacolo di Carrara di Lucia Bianchi da quando ha 12 anni, e dopo un passato nella ritmica si è dedicata alla danza aerea (seguita dalle insegnanti Chiara Mosti e Sofia Cassina) con gli ottimi risultati conseguiti ad Ancona. "La scuola 2h project – scrivono le insegnanti di Anna Bordigoni – e le compagne sono orgogliose di te. Ora lavoreremo sodo per il mondiale".