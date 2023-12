Anna Bongiorni arriva quinta ai mondiali di pole dance

L’atleta della scuola di danza 2h project, Anna Bongiorni (nella foto) brilla in gare e performance di alto livello. La giovane ballerina si è classificata quinta ai Mondiali di ‘Aerial e Pole Dance’. La giovane atleta ha primeggiato nella specialità cerchio aereo alla competizione mondiale che si è svolta a Bologna lo scorso 2 dicembre. ‘Pole & Aerial World Cup’ è un evento internazionale organizzato per riunire i migliori atleti e artisti nazionali e internazionali in uno show competitivo. Sui due palchi si sono alternati circa 700 performer di pole dance, pole sport, cerchio aereo e tessuti aerei. Un ottimo risultato per Anna che ha incantato il pubblico e convinto la giuria con un’esibizione in cui l’eleganza e la grazia si sono fuse alla forza e alla precisione tecnica.

Un traguardo ottenuto grazie all’impegno e alla tenacia di questa giovane performer, che sotto la guida della sua insegnante Chiara Mosti si è allenata con impegno e dedizione per questo importante appuntamento.