Anna Baldi collabora al progetto plasma

Per la sanità è un momento molto difficile per motivi di spesa generale in riduzione e per il pensionamento di molti medici non sostituiti. Anna Baldi, ex direttore del servizio trasfusionale di Massa Carrara, è stata contattata dopo un anno dal pensionamento per collaborare al progetto di raccolta plasma presso il servizio trasfusionale di Massa Carrara al quale senza esitazione ha dato la disponibilità. Anna Baldi è conosciute in provincia anche per l’attività specialistica allergologica svolta al centro medico Ponticello.