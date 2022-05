Animosi per la cultura, la ripartenza Al via gli incontri in piazza Battisti

Libri, cultura e ‘carrarinità’. Con l’avvicinarsi della bella stagione tornano in piazza Battisti gli appuntamenti dell’associazione Animosi per la Cultura con l’Animosi Caffè. La settimana si inaugurerà domani alle 18,30 con lo scrittore Giampaolo Simi per presentare, a cura della libreria Nuova Avventura, il suo libro ‘Senza dirci addio’ edito da Sellerio. In questo nuovo volume torna il giornalista Dario Corbo con un’indagine cupa e tesa che coinvolge i suoi affetti. "Un personaggio malinconico ma abile a fiutare il crimine, una trama ben congegnata, una suspense stemperata da una sottile vena ironica – spiegano gli organizzatori -. Con questi ingredienti Giampaolo Simi si conferma maestro del genere". Venerdì, invece, alle 19 sul palco di piazza Battisti sarà la volta di una scrittrice locale, Valentina Chisci, che assieme a Marco Germelli parlerà del suo libro d’esordio ‘Come le nuvole quando c’è il vento’ edito da Leucotea. Appuntamento invece sabato, sempre alle 19, con Daniele Canali che sarà intervistato da Gea Dazzi sul tema ‘Carrarinità? Si grazie!’. Le presentazione in collaborazioni con la libreria Nuova avventura torneranno poi mercoledì 1 giugno alle 18,30 quando interverrà Marco Moretti, coadiuvato da due attori, per presentare ‘L’inganno della torta al cioccolato’ pubblicato per Place book. Un libro che parla di John, un detective del Michigan, che racconta di sé e del suo amico profiler Frank partendo dall’ultimo caso, l’uccisione di sei giovani, osservando l’amico che interroga il sospetto, nella sala al di là del vetro. Una vicenda nella provincia degli Stati Uniti, che lo riporta dove tutto è iniziato. Info animosiperlacultura@gmail.com.