Animosi I sogni secondo Massini (e Freud)

Dopo il grande successo ottenuto al Festival di Sanremo, come ospite, insiemne a Paolo Jannacci, domani e domenica Stefano Massini mette in scena al Teatro degli Animosi di Carrara “L’interpretazione dei sogni“, liberamente ispirato e tratto dagli scritti di Sigmund Freud, con le immagini di Walter Sardonini e le musiche Enrico Fink eseguite da Saverio Zacchei (trombone e tastiere), Damiano Terzoni (chitarre) e Rachele Innocenti (violino). La produzione è del Teatro Stabile di Bolzano, Fondazione Teatro della Toscana, Teatro di Roma in collaborazione con Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa.

“La ricerca sui sogni“ di Freud, pietra miliare del Novecento, tenta una risposta attraverso l’analisi di numerosi casi clinici, talora drammatici, talora perfino buffi e occasionali, ognuno capace di rivelarci qualcosa sulle leggi misteriose e splendide che sovrintendono alle nostre messinscene notturne. Stefano Massini porta a compimento la sua decennale ricerca su questa opera di Sigmund Freud.

Con le scene di Marco Rossi e le luci di Alfredo Piras, prende forma un impressionante catalogo umano, in un variopinto mosaico di personaggi che, narrando i propri sogni, compongono una sinfonia di immagini e di possibili interpretazioni, in cui il pubblico si riconosce e si ritrova. Stefano Massini riprende in mano il suo decennale lavoro su “L’interpretazione dei sogni” di Sigmund Freud, a cui l’autore dedicò anche un romanzo di successo, edito da Mondadori e già tradotto in più lingue.

Lo spettacolo, con inizio alle 21, fa parte del cartellone promosso da Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus e rientra nell’abbonamento A e C. Per la prevendita, la biglietteria del Teatro degli Animosi è aperta oggi, con orario 10-12.30 e 17-18.30, mentre nelle giornate dello spettacolo con orario 10-12.30 e 18-21.