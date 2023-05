Animali nei disegni ’braille’ Festa dell’arte in piazza

Grande successo per "Ritratti dal vero degli animali", l’ultimo corso promosso da "Arte e braille" organizzato dalla dottoressa Francesca Bernardini, dalla dirigente del provveditorato Donatella Buonriposi e dalla professoressa di arti figurative del Gentileschi Doriana Guadalaxara. Un appuntamento in cui gli studenti del Gentileschi, classi 1A e 4B, hanno dimostrato ancora una volta la loro capacità artistica e sociale cimentandosi di nuovo nel disegno puntinato, in questo caso per rappresentare i nostri amici a quattro zampe. Cani, gatti, conigli, galline e volatili, questi gli animali riprodotti dai giovani artisti nel bellissimo scenario di piazza Gramsci, cuore della nostra città, centro in cui sono intervenute, complice la splendida giornata di sole, molte persone accompagnate dai loro fedeli compagni pelosi. Lo scopo era quello di sensibilizzare la comunità sul tema degli animali, promuovendo principi di cura e rispetto sia per loro sia per l’ambiente in cui vivono, con la speranza che potesse servire anche a ridurre gli abbandoni frequenti nel periodo estivo. Sono intervenuti all’evento alcuni professori del liceo artistico con la vicepreside Francesca Beccari, l’ex presidente dell’Unione ciechi Massa Carrara Carlo Ricci e alcune volontarie dell’associazione. Presente nell’amena giornata di arte e sole anche la dottoressa Francesca Bernardini: "La professoressa Guadalaxara ed io abbiamo deciso che questo tipo di evento verrà riproposto più volte nella programmazione del prossimo anno scolastico visti la forte partecipazione della comunità e l’entusiasmo dei ragazzi. Siamo molto fiere di loro". E gran parte è proprio merito di questi studenti, i quali rispondono sempre presente nelle manifestazioni culturali di sensibilizzazione ed inclusione, dimostrando ottime capacità relazionali, sociali ed artistiche. Oltre ai disegni puntinati e all’utilizzo di colori olfattivi, un piccolo gruppo di studenti ha scritto anche delle poesie in braille, in particolare due poesie di Raffaello Sanzio e Pablo Picasso, che sono state poi lette da alcuni soci dell’Unione ciechi apprezzandone molto la cura e la precisione della scrittura. "I nostri ringraziamenti - continua Francesca Bernardini - vanno anche al personale del bar Gramsci, molto gentili e disponibili. La giornata non poteva andare meglio, il progetto è stato all’altezza di tutto il suo percorso e ringraziamo tutti per la partecipazione".

Francesco Marinello