"Animali, il regolamento sparito da mesi"

Dov’è finito il Regolamento Comunale per la tutela e il benessere degli Animali? Sarebbe "scomparso da mesi" secondo l’associazione ‘Arci 31 Settembre’ che ora chiede chiarimenti alla presidente della commissione comunale ambiente Casotti. "A ridosso dell’audizione di alcune volontarie, che si occupano della tutela delle colonie feline, la seduta venne rinviata con la definitiva scomparsa del regolamento – spiega l’Arci – . Da allora la discussione del regolamento non è stata più riportata in commissione". E ricorda che "da oltre dieci anni tre amministrazioni comunali provano ad approvarlo senza successo". Un’"inerzia amministrativa" che, sottolinea l’associazione, ha portato ad una "proliferazione felina ormai fuori controllo, con tutte le conseguenze sanitarie del caso".

"Ogni giorno decine di volontarie impegnano tempo e denaro per arginare la totale assenza dell’Asl e quella insufficiente dell’amministrazione comunale – dice – . La vicenda delle donazioni private al canile municipale di Massa è lo specchio del disimpegno pubblico da un tema, quale quello della tutela degli animali, che dovrebbe invece essere una priorità. Le risposte dell’assessore Acerbo, alle interrogazioni della consigliera Bennati, sulle sterilizzazioni e il censimento delle colonie feline non ci hanno convinto, anzi hanno aumentato i nostri dubbi sul rispetto delle previsioni della legge regionale da parte del Comune".