Anffas e Panathlon all’insegna della pace

Un messaggio di pace, sport ed inclusione per un presente ed un futuro migliori all’insegna del rispetto e della solidarietà verso il prossimo. Questo il messaggio promosso da Panathlon e Anffas che ha coinvolto le scuole primarie della provincia nel progetto ’Illuminiamo il Natale 2022’. Le due realtà non sono nuove a collaborazioni inclusive e formative: si ricordano le manifestazioni ’Estemporanee di creatività su carta riciclata’ e ’Mettiamo in moto i valori dello sport per crescere’ che affrontavano tematiche comprensive articolandosi in un percorso di vari mesi in cui operatori e persone con disabilità collaboravano con le scuole, anche e soprattutto con interventi nelle aule, per sensibilizzare bambini e bambine sui valori sociali e sportivi. Tali iniziative, sebbene siano state interrotte durante la pandemia Covid, non hanno smesso di credere in questi ideali di pace.

Ecco perché la grande festa conclusiva del progetto ’Pace, sport ed inclusione’ al Pian del Castellaro è risultata ancora più potente e partecipativa, segnando una ripresa della socialità, contribuendo al ritorno alla normalità della nostra comunità e, soprattutto, lanciando un forte messaggio, ovvero il bisogno di tenere sempre alta l’attenzione sui valori umani. Nei mesi scorsi gli alunni delle scuole primarie insieme alle loro insegnanti si sono cimentati nella realizzazione di un albero di Natale virtuale, addobbato con i contributi da loro realizzati secondo diversi medium, ovvero disegni, foto, video, musiche, canti e racconti, e di uno reale decorato dagli ospiti delle residenze Anffas con le opere di carta riciclata ricevute sia dalle scuole sia dai laboratori dell’associazione. Un progetto artistico dunque legato allo sport e alla pace, come hanno testimoniato le classi 1A della scuola Marconi, grazie al coro toccante ’Volerà la pace’ con tanto di palloncini colorati, e le classi 5A e 5B della Saffi, proponendo una storia di sport che combatte e sconfigge il bullismo.

A coordinare la festa Fiorella Nari, presidente Anffas, il consigliere Panathlon e presidente Csi Diego Vitale, il direttore Anffas e consigliere Panathlon Giuseppe Mussi, Paolo Dazzi di Panathlon e Gioia Corsini, consigliera Panathlon e sponsor del progetto come Corsini Spa. Da ricordare nell’iniziativa anche il Coni, il Csi e il Miur. Presenti in rappresentanza dell’amministrazione l’assessore allo Sport Lara Benfatto, l’assessore alla Disabilità Roberta Crudeli e Laura Bruschi della Fondazione CrC. "Nella diversità troviamo la bellezza - ha spiegato Lara Benfatto -. Ci tengo a insistere sui valori dello sport di pace e inclusione". Messaggio condiviso anche da Roberta Crudeli: "Grazie a tutti gli operatori, avete parlato di valori importanti riuscendo a far capire certi ideali ai bambini". Una giornata speciale di pace e uguaglianza, proprio nel triste anniversario dell’invasione russa nel territorio ucraino, con la speranza di poter contribuire a sensibilizzare la comunità educando le generazioni future seguendo principi morali di rispetto e solidarietà.

Francesco Marinello