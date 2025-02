Andrea Carraro e i suoi... “sconsigli d’autore” per i lettori

Chiude la rassegna “Il Pensier Lib(e)ro” l’incontro Andrea Carraro e i suoi “Sconsigli d’autore” in dialogo con Davide Pugnana, alla biblioteca civica di Carrara. "Perché ‘sconsigli’ e non consigli d’autore? Perché queste note critiche sono tendenzialmente irriverenti, dispettose, idiosincratiche, umorali, inclini alla satira, com’è forse il mio carattere", spiega Carraro, autore sanguigno e irregolare del suo “Manualetto di sopravvivenza per scrittori disorientati”. Con la sincerità di un amico e senza falsi pudori, lo scrittore de “Il branco” (messo in pellicola, poi, da Marco Risi) immette i lettori nella sua inquieta officina distillandone un’ampia rosa di indicazioni. Andrea Carraro suggerirà le scelte migliori per preparare, comporre e accompagnare l’opera verso la pubblicazione. Ma anche metodi di lavoro, tecniche e opzioni stilistiche che vanno di pari passo con l’analisi delle ragioni interiori e delle finalità dello scrivere – aspetti più delicati e altrettanto essenziali della creazione – spesso in dialogo con linguaggi diversi, primo fra tutti il cinema.

Un libro costruito a tasselli di mosaico dal quale si potrà agevolmente entrare e uscire, pedagogico e anarchico, autorevole e libero come le parole dei veri maestri. Il disegno di uno scrittore cui un monito preme forse al di sopra di ogni altro: non perdere mai, a qualsiasi costo, quel filo che lega pagine e vita. Andrea Carraro vive a Roma, dove è nato nel 1959, ha lavorato per diciassette anni in una banca e si è licenziato nel 2008. Tra i suoi romanzi: “Il branco” (1994), “L’erba cattiva” (1996), “La ragione del più forte” (1999), “Non c’è più tempo” (2002, Premio Mondello), “Sacrificio” (2017), “Il sorcio” (2007, nuova edizione ampliata 2020). Scrittore di racconti, è anche autore del reportage “Da Roma a Roma” (2007) e della raccolta di recensioni letterarie “Botte agli amici” (2005). Ha tenuto corsi di scrittura creativa e lavorato come editor e docente alla Scuola di scrittura creativa “Genius” di Roma. Con questo appuntamento, l’Associazione Qulture chiude la riuscita terza edizione della sua rassegna “Il Pensier Lib(e)ro” dando appuntamento a ottobre. L’ingresso è libero.