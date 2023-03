Andare a scoprire... le stelle con le signore dell’astronomia

L’incontro, oggi alle 21,15 al Planetario comunale “Masani” di via Bassagrande a Marina di Carrara, sarà un’occasione, in prossimità della giornata delle donne, per conoscere l’importanza del contributo femminile in astronomia. La prima donna storicamente esistita, citata col suo nome in un documento storico, è proprio un’astronoma: En Eduhanna, figlia del re assiro Sargon II, addetta al calcolo delle eclissi lunari. Ma anche alcune scoperte fondamentali degli ultimi 100 anni si devono a donne astronome, dal metodo tuttora più utilizzato per calcolare le distanze di ammassi e galassie, stelle a neutroni in rapida rotazione (Pulsar), dalla scoperta della materia oscura all’ipotesi che tutti i materiali più pesanti dell’elio siano sintetizzati nelle stelle. Molte sono state poi le sorelle o mogli di astronomi che hanno dato un contributo essenziale all’attività del proprio famigliare. Dopo l’incontro, aperto a tutti, come sempre l’osservazione dei movimenti del cielo sotto la cupola del planetario e, condizioni meteo permettendo, il riconoscimento delle costellazioni nel cielo reale, osservando al telescopio anche Giove ed i principali oggetti celesti visibili in questo periodo. Ai fini organizzativi è utile segnalare la propria partecipazione via whatsapp o cellulare (3331731533) o alla mail [email protected]

Nella foto Henrietta Leavit, l’astronoma che nel 1911 scoprì una relazione fondamentale fra la luminosità assoluta e il periodo di variazione di alcune stelle.