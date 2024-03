Andamento demografico. La natalità è in picchiata. Gli anziani più numerosi

Una popolazione sempre più anziana. L’indice di natalità cala in tutta la provincia, anche se Carrara ha la palma della popolaziione più vecchia. I dati dell’agenzia regionale del 2014 raffrontati a quelli del 2023 presentano un calo in tutti registri. Se in Toscana l’indice di vecchiaia sale in dieci anni da 190 a 226, a Carrara il balzo è più elevato con un coefficiente da 212 ea 265. Più contenuta la crescita della terza età a Massa che passa da 192 a 254, mentre Montignoso sale da 186 a 243 a dimostrazione che nel territorio apuano si invecchia di più e si nasce di meno che nel resto della Toscana. Se nel granducato la natalità è scesa da da 7,6 a 5,9, a Carrara si passa da 6,95 a 5,23, mente e a Massa da 6,49 a 5,2 e a Montignoso da 6,95 a 5,48. Calano anche i nati non italiani che in Toscana scendono da 20 a 17, a Carrara da 13 a 12, a Massa da 14 a 7 e a Montignoso da 13 a 10.

In picchiata ovunque l’ìncremento migratorio della popolazione che in Toscana scende dal 18 al 7, a Carrara sostanzialmente stanziale dal 4,39 al 4,92, a Massa dal 20 al 4, a Montignoso dal 23 al 2. Calo generico anche per gli stranieri iscritti all’anagrafe che in Toscana scendono dal 6 al 4, a Carrara dal 3 al 2, a Massa dal 4 all’1, a Montignoso dal 2 allo 0,3.

I numeri vengono commentati da Andrea Figaia, segretario di area vasta della Cisl, il quale prevede un futuro non certo roseo e sollecita la politica a un serio intervento. "In dieci anni Carrara ha avuto una grve crisi demgrafica. Spicca in negativo – riferisce Figaia – con un meno 6,61, Massa 5,58, Montignoso meno 1,37 e il benchmark della regione 2,37%. Esaminando al dettaglio alcuni dati di Ars a Carrara emerge un altro dato negativo assai importante: il cosiddetto ‘indice di vecchiaia’ pari a 265,39. Lontanissimo dal dato della Regione che si attesta a 226,14. Meno negativa Massa con un indice di 254,13, così come Montignoso a 243,65. Carrara condivide con Massa il coefficiente di natalità al 5,2, a fronte di una dato regionale di 5,9. Si nasce di più in altri territori e qui siamo ai livelli piu bassi di tutto il granducato. Intermedio il dato dei “nati non italiani” che non riesce a compensare i decessi e i pochi nati italiani.

Basso anche il dato di incremento migratorio a Carrara, migliore rispetto alla zona apuane. Modesto il numero di stranieri iscritti all’anagrafe che non compensa il trend negativo. Che dire: l’arrivo dei migranti via nave, che poi ripartono subito, non aiuta. Spicca il dato della non stanzialità di stranieri che invece sappiamo lavorano nella nostra zona come gli operai della Baker Hughes ad Avenza o nella nautica o cantieristica. Ci sono molti stranieri irregolari che spesso delinquono – spiega Figaia – come possibile verificare dalla presenza di queste persone nella casa circondariale di Massa e dalle cronache della stampa e pochi stranieri regolari. Il che significa meno incassi di tasse per i Comuni e soprattutto meno contributi previdenziali, utilissimi per le pensioni future. Al dilà quindi di una mera comunicazione politica, questa problematica deve essere valutata attentamente, senza alcuna semplificazione ideologica".