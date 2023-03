Ancora tanti i nodi da sciogliere

"La commissione ‘Progetto Donna’ per le Pari opportunità è ancora vacante": lo ha fatto notare più volte quasi come un appello a comporla Alina Gijka, storica presidentessa e membro della commissione fin dall’inizio.

Ieri mattina durante l’incontro con gli studenti della scuola media ’Leopardi’ in occasione della visita dei responsabili dei centri antiviolenza, Alina Gijka ha spiegato cosa è una commissione alle Pari opportunità, di cosa si occupa e dell’importanza che riveste per la lotta alla violenza tra i generi e per i diritti civili. Commissione che non è ancora stata formata, ma che è stata oggetto di acceso dibattito nelle scorse settimane dopo la richiesta di ‘svecchiarla’ da parte della consigliera comunale del Pd Maria Mattei. Proposta che era stata bocciata dalla vice sindaca Roberta Crudeli, che al contrario (come la sindaca Serena Arrighi) ha sostenuto essere al passo con i tempi e più attuale che mai, non escludendo però che "una volta varata la commissione non si possa lavorare alla costituzione di una consulta – aveva dichiarato Crudeli – che si occupi anche del tema dei diritti civili".

Nel dibattito era entrata anche Alice Rossetti di Italia Viva sostenendo che sarebbe stato il caso di ampliare il raggio dei diritti da trattare all’interno della ‘Progetto Donna’ per le Pari opportunità’. Una commissione che, come ha spiegato Gijka, esiste dal 2001 ed è impegnata a sensibilizzare e a supportare tutte le iniziative contro la disparità.

"Sono commossa nel vedere tante facce interessate e vedere come vi siete impegnati nello sviluppare il tema – ha aggiunto Gijka – sotto il vostro lavoro c’è tanto dolore, il dolore delle vittime di violenza". Insomma un tema su cui l’amministrazione di Serena Arrighi prima o poi dovrà confrontarsi così da restituire alla città un organismo finalizzato principalmente a dare voce alle differenze di genere.

A.P.