Ancora strade allagate in città Nuova protesta di Italia Nostra

L’associazione Italia Nostra denuncia da tanto tempo il consueto fenomeno dell’allagamento delle strade cittadine, problema che anche ieri, a causa del maltempo, si è riproposto. "A parer nostro – scrive il presidente Bruno Giampaoli – il problema si potrebbe facilmente risolvere con una seria manutenzione stradale. Personalmente, insieme a un amico, da almeno 4 anni abbiamo provveduto a stappare e pulire alcuni tombini nel tratto di via Giovanni Pascoli, lato Carrara, riuscendo a limitare i danni. Non sempre siamo riusciti a intervenire, come purtroppo è successo quest’anno così che i tombini sono rimasti intasati da erba e rifiuti vari. Questa strada, come pure altre, appena piove, viene invasa da vari centimetri di acqua che obbliga i pedoni a imprevisti pediluvi e, in alcuni tratti, anche a vere docce di acqua sporca a causa del veloce passaggio delle auto". Giampaoli si rivolge al commissario prefettizio chiedendo che si possa introdurre nelle attività comunali un minimo di cultura della manutenzione "perché basterebbe solo questa a risolvere molti problemi. Ci vorrebbe anche il controllo delle fognature bianche, con un serio piano di interventi mirati al buon funzionamento partendo proprio dal ripristino dei tombini otturati e la pulizia degli ingressi in fogna". Proteste per i ’soliti’ allagamenti sono giunti in redazaione anche dalla stazione ferroviaria e da via Poveromo nel tratto finale verso il viale interno del lungomare.