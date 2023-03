Ancora insieme dopo ben 40 anni Reunion degli ex alunni di Casa Corvi

Il tempo passa veloce e sembra sfuggirci ma certe emozioni, sensazioni e volti vivono in eterno nei nostri ricordi. I quali ci sembrano ancora più veri quando si ha l’occasione di rievocarli dalla viva voce dei loro protagonisti.

E’ quello che è avvanuto nei giorni scorsi a Pontremoli, dove è andata in scena una vera e propria – autentica – reunion, quasi di famiglia. Sì, perché a ritrovarsi a distanza di lunghissimo tempo sono stati, come spesso avviene, ex ragazzi: ex studenti, che tanta vita hanno condiviso insieme agli inizi. Per poi, magari, perdersi di vista. Sono tornati a sedersi vicino – e hanno scattato una iconica fotografia da affiancare a quella ’originale’ di bambini – gli ex alunni della classe 1975 della scuola elementare di Casa Corvi. Una reunion a quarant’anni di distanza, volti e storie legati a doppio filo a quella che fu l’ultima scuola “di campagna” del Comune di Pontremoli ad aver chiuso i battenti.

Ecco tutti i nomi degli alunni della classe 1975: Andrea Anapoli, Federico Anelli, Valeria Brogi, Sonia Cervara, Nadia Corradini, Maria Assunta Ferrari, Chiara Filippi, Sabrina Marietti, Matteo Marioni, Andrea Menchini, Michela Menini, Felice Peccia, Paolo Petriccioli, Stefano Pizzanelli, Pier Paolo Ribolla, Guido Spinetti.

"Siamo riusciti a ritrovarci a Pontremoli dopo circa 37 anni dalla quinta elementare tutti e 16 nella vecchia scuola, che è purtroppo ormai inagibile – hanno raccontato – Abbiamo rifatto anche una foto di classe proprio mantenendo le stesse posizioni che avevamo nell’ultima foto di quinta. Una reunion emozionante, dopo così tanti anni, noi ragazzi della classe 1975 delle elementari di Casa Corvi. Ci siamo ritrovati ancora una volta alla struttura che per decenni ha cresciuto i bambini delle piccole frazioni tra le valli del Verde e del Gordana". C’è sempre una scintilla che si accende nella mente di qualcuno, capace di scatenare l’entusiasmo e la nostalgia negli altri protagonisti di una bellissima storia come questa.

La reunion dopo 40 anni è un fatto magico, che lascia nel cuore un segno indelebile: "È successo domenica scorsa e tutto è nato da un’idea di Nadia Corradini che, uno ad uno, ha rintracciato tutti i 16 compagni. La giornata è stata scandita da varie tappe ripercorrendo i percorsi dei tempi della scuola: ritrovo all’ex bar “di Gino” dove si comprava la merenda, tour fino alla vecchia scuola (ora chiusa e inagibile), foto di rito nelle stesse posizioni dell’ultimo scatto realizzato alle elementari, tour nell’area della ricreazione dove si giocava – ricordano i bambini di allora – ai “quattro cantoni” sotto il palo dell’alta tensione, per finire con un pranzo tutti insieme con tanto di quiz a premi con domande sull’epoca".