Ancora assente la commissione ’Sanità e Sociale' a Massa

I lavori del Consiglio comunale sono stati avviati e con essi anche quelli delle commissioni consiliari. Non tutte però. Manca all’appello l’istituzione della commissione consiliare ’Sanità e Sociale’, una commissione che racchiude tanti temi di grande rilievo quali politiche sociali, disabilità, politiche per la famiglia, politiche abitative, volontariato, pari opportunità, sanità e politiche giovanili. Il gruppo di centrosinistra ’Massa è un’altra cosa’ pretende "che venga fatta chiarezza e che il balletto indecoroso delle nomine finisca dando avvio ai lavori della commissione. Facciamo un appello al sindaco – scrivono in una nota i consiglieri Ivo Zaccagna e Dina Dell’Ertole (nella foto) – e a tutta la maggioranza: basta con questo siparietto, si lavori per il bene della città e dei cittadini e si intervenga quanto prima per l’individuazione e la nomina del presidente della commissione facendo iniziare il suo lavoro. "In un momento in cui il contesto economico è caratterizzato da forti aumenti dei prezzi e crescenti difficoltà finanziarie per molte famiglie – continua la nota – è fondamentale avere una commissione dedicata alla sanità e alle tematiche sociali, al fine di affrontare queste problematiche con responsabilità e sollecitudine. Oggi ci troviamo privati di uno strumento tanto importante quanto indispensabile per una mera e sterile diatriba politica all’interno della maggioranza. L’assenza di questa commissione si ripercuote su tutta la collettività basti pensare al tema della Casa di comunità, alla Consulta della disabilità, al dialogo con le associazioni del terzo settore, che quotidianamente toccano con mano i problemi reali dei cittadini, alle politiche giovanili che possno offrire l’opportunità di sviluppare conoscenze, competenze e attitudini per trovare il proprio posto nella società".