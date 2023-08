"Anche Nausicaa ha le sue colpe"

"Bene fa l’assessore Orlandi a chiedere una relazione dettagliata su quanto è accaduto a Nausicaa". A parlare è Luca Mannini, segretario Fit Cisl. "Bene fa il presidente Valenti a chiedere un parere legale. Tuttavia ciò non risolve quanto di grave è accaduto, considerando anche che questa selezione sono mesi che Nausicaa la sta organizzando. Quanto accaduto dimostra o che la selezione è stata organizzata con estrema superficialità o che la stessa è stata messa in mano a persone che non ne avevano le competenze. Qualunque sia la risposta è stato fatto un danno a tutti coloro che hanno aderito alla selezione: per gli esclusi, dopo che in un primo momento erano stati ammessi alla successiva prova, la beffa maggiore. Per gli inclusi, dopo che in un primo momento erano stati esclusi, che rischiano di passare agli occhi dell’opinione pubblica e degli altri partecipanti come dei ’raccomandati’. Per tutti gli altri partecipanti che rischiano di veder annullata una selezione cui hanno partecipato e sono passati alla prova successiva, il dubbio che la selezione sia tutta una farsa. Non sappiamo come sindacato se sia meglio annullare tutto o proseguire la selezione, ciò non rientra nella nostra sfera di competenza, certamente è giusto sottolineare nel nostro ruolo che la direzione di Nausicaa ha dimostrato per l’ennesima volta i suoi limiti".