Anche la Pro loco Codena nella pulizia della scala

Dopo che Nila Nicolini all’età di 78 anni si è cimentata con il supporto del Cai a ripulire la scalinata del Littorio che congiunge via Erevan a Codena da rovi ed ebacce, la Pro loco di Codena emozionata dal nobile gesto della pensionata ed esperta escursionista, ha deciso di scendere in campo e terminare il lavoro. E così domenica una squadra di dieci volontari della Pro loco partirà da Codena e scendendo lungo la scalinata terminerà il lavoro di pulizia del sentiero Cai che rientra anche nel cammino di Aronte. Ad annunciarlo Tiziano Baldi presidente della Pro loco montana. "Il gesto della signora Nila ci ha commossi – spiega – e se la scalinata la pulisce una donna di 78 anni possiamo farlo anche noi. Il suo amore per il territorio ci ha ispirato e anche noi a titolo gratuito saremo sul campo per ripulire il sentiero. Partiremo dal paese e scenderemo fino ad arrivare al punto che è stato ripulito. Abbiamo chiesto e ottenuto l’aiuto di Nausicaa che sarà presente per trasportare il verde tagliato e aiutare nelle operazioni. Il gesto della signora Nila ci ha fatto capire che dovremmo amare tutti un po’ di più il nostro territorio".