Anas al lavoro per eliminare una brutta frana

Lavori in corso sulla statale 62, tra Villafranca e Aulla. I pendolari che transitano ogni giorno hanno visto gli operai all’opera per mettere in sicurezza una frana sul lato sinistro della strada, procedendo verso Aulla. Oltre alla messa in sicurezza della frana è previsto il taglio della vegetazione e il posizionamento di una rete para massi. La spesa stimata è di circa un milione e permetterà di rimuovere un pericolo alla viabilità. Meglio quindi prestare attenzione a possibili rallentamenti, nel tratto dal chilometro 25 al chilometro 26, per la presenza di un semaforo, che non è fisso. Sono gli operai a sistemarlo quando è necessario perché sono al lavoro e a toglierlo quando non serve, in serata.