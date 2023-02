"Anarchici, noi denunciati perché solidali"

Solidarietà degli anarchici a chi ha attraversato il mare per trovare la salvezza. Dopo lo sbarco del mese scorso dei 97 migranti nel porto, il circolo Goliardo Fiaschi degli anarchici parla di "sciacallaggio politico, dove ogni sorta di sentimento di solidarietà umana ed empatia verso i più deboli, è cancellato dalla brama di garantirsi la propria fetta di potere a colpi di propaganda. Nel porto ancor prima dei migranti è arrivata l’ignobile passerella politica perpetuata da anni sulla pelle di questi ultimi". Gli anarchci si riferiscono alla Lega di Nicola Pieruccini che "ha detto che il carico di quella nave avrebbe portato persone indesiderate in un territorio già oberato di disagi, senza ovviamente tralasciare il pericolo delle malattie".

"Gli anarchici del Circolo Goliardo Fiaschi – si legge in una nota – non si sono potuti esimere dal rispondere col proprio disprezzo, portando la propria solidarietà a uomini e donne che, dopo avere attraversato il mare, il deserto, le guardie e le galere a rischio e scapito della propria vita,vengono definiti “indesiderati” dal Carroccio. Se dalla scabbia si può guarire, dall’epidemia di odio ed intolleranza, dall’ignoranza e dall’infamia che contraddistingue il calcolo politico di chi mira a distrarre l’elettorato dai reali problemi, giunge un pericolo maggiore. Come anarchici siamo per un mondo senza frontiere, di solidarietà e uguaglianza e soprattutto trentatré minori non accompagnati definiti senza troppe velature “indesiderabili appestati” gridano vendetta, ma esprimere il proprio sdegno in una città democratica come Carrara costa una denuncia. Infatti pare che a nor Pieruccini queste parole abbiano dato un tale fastidio da portarlo a rintanarsi tra le braccia delle forze dell’ordine mentre il circolo Goliardo Fiaschi ricordava quanto, in una città medaglia d’oro alla Resistenza, l’unica brutta figura riscontrabile era la presenza di un drappello di fascistoidi in odore di intolleranza. Ebbene, teniamo a precisare che il megafono, dallo stesso Pieruccini additato come fonte di “insulti” rivolti alla sua persona, stava esprimendo la posizione unitaria e condivisa del Circolo Fiaschi, con l’unico fine di smascherare le menzogne dell’intero panorama del carrozzone elettorale. In secondo luogo, all’espressione di una posizione politica si avrebbe potuto rispondere sul momento con altrettanto dibattito, ma evidentemente la mancanza della capacità nell’elaborare un pensiero che non sia dettato dalle linee di partito ha portato Pieruccini a ricorrere alle pubbliche autorità denunciando la compagna.

Non resta che notare fino a quanto il clima repressivo attuato dall’apparato politico si sia spinto: alla volontà di portare in piazza una voce contraria, sia seguita una denuncia per ingiurie.

Siamo anarchici, e non ci aspettiamo solidarietà da parte di alcuna delle forze in campo".