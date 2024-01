Anarchici a processo. Istigazione a delinquere, giudizio immediato. Ma è subito rinvio

Tribunale gremito di anarchici, ieri mattina, ma il giudizio immediato si trasforma in rinvio per un vizio di forma. E’ stato a causa di "un procedimento annotato con il numero sbagliato – spiega l’avvocato Fabio Sommovigo – che ha costretto il rinvio dell’udienza a martedì 16 gennaio alle ore 15. Potrebbe cambiare il giudice e in questo caso ci sarebbe un ulteriore rinvio di data".

Sono venuti da tutta Italia per supportare i quattro libertari che gravitavano attorno al circolo Goliardo Fiaschi di via Ulivi a Carrara, attualmente agli arresti domiciliari restrittivi, finiti nell’inchiesta ‘Scripta Scelera’ della Procura distrettuale antiterrorismo di Genova. Erano presenti in aula, davanti al giudice Antonella Basilone, il 56enne Gino Vatteroni, difeso dall’avvocato George Botti del foro di Massa, Paolo Arosio di 45 anni, Gaia Taino di 35 anni e il 27enne Luigi Palli, tutti e tre difesi dall’avvocato Fabio Sommovigo con Palli assistito anche dalla legale Marta Magnanini del foro della Spezia.

Nove gli anarchici che lo scorso agosto (l’8) vennero arrestati per le pubblicazioni sulla rivista ’Bezmotivny’ ma solo per quattro di essi il pm Federico Manotti ha chiesto e ottenuto dal gip del tribunale di Genova, Caterina Lungaro, il giudizio immediato. Questo permette di saltare l’udienza preliminare perché a detta del giudice ci sono elementi sufficienti per sostenere il processo, ma non comporta nessuno sconto di pena.

Due i capi d’imputazione a carico dei 4 anarchici. Il primo è l’istigazione a delinquere e apologia di delitti con l’aggravante della finalità di terrorismo "stampando e diffondendo, anche con strumenti informatici e telematici, sull’intero territorio nazionale il periodico quindicinale ’Bezmotivny-Senza Motivo’, concepito per favorire la diffusione e la condivisione e il dibattito tra idee e pratiche anarchiche e per dar segno di forza partecipe nel progetto di distruzione dello Stato". Il secondo capo riguarda il vilipendio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella "offendendone l’onore e il prestigio". Su questo fronte ieri mattina in aula era presente l’avvocatura dello Stato che potrebbe costituirsi parte civile nel processo. Rimane ancora pendente in attesa della discussione del 21 febbraio in Cassazione il capo di imputazione più grave, cioè l’associazione sovversiva con finalità di terrorismo. In questo caso il Tribunale del Riesame si era pronunciato sostenendo che non ci fosse alcun atto terroristico ma la Procura ha fatto ricorso alla Suprema Corte. "Ci sono delle indagini preliminari in corso sul 270 bis (associazione sovversiva con finalità di terrorismo) e queste indagini sono state ritenute tali da non aver fornito gravi indizi di reato – spiega il legale George Botti –, nessuna misura cautelare appoggia su questo".

Quindi tutto è rimandato a martedì prossimo dove in aula torneranno i quattro anarchici. Solo allora si scoprirà davanti a quale giudice compariranno. Se fosse la dottoressa Basilone si arriverà a sentenza.