"Ampliamento del 'patto' per le comunità energetiche nella zona industriale di Massa: coinvolte nuove entità pubbliche"

Si allarga il ‘patto’ per le comunità energetiche nella zona industriale di Massa. Il protocollo d’intesa aveva già messo insieme Comuni di Massa e Carrara, Provincia, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Autorità portuale e Consorzio Zia. Ora trova sponda anche con altri soggetti pubblici che operano sull’area e che hanno ‘tetti’ e coperture da mettere a disposizione per produrre e utilizzare l’energia, quindi Erp e Consorzio di Bonifica Toscana Nord. Il primo passaggio era la redazione di uno studio di fattibilità per definire il perimetro esatto iniziale delle reti comprensivo delle potenzialità di produzione di energia rinnovabile parte dei soggetti partecipanti al presente accordo o da altri soggetti anche privati che si vorranno inserire nell’accordo.

Il Consorzio dovrà poi stilare un regolamento per funzionamento, rendicontazione e gestione delle comunità energetiche mentre gli altri enti coinvolti dovranno fornire dati essenziali per lo studio di fattibilità come i consumi, le attuali produzioni di energia rinnovabile e le potenzialità delle superfici a disposizione. Per l’area della zona industriale si prevede di poter realizzare 4 comunità, quante sono le cabine primarie della zona. L’incarico di raccogliere i dati di rilevazione del progetto Cer era stato affidato a una società specializzata apuana, la Aequo, che ora estenderà le indagini anche agli immobili del Consorzio di Bonifica Toscana Nord e di Erp.