Amore senza confini Premi alle eccellenze

Una kermesse artistico letteraria per celebrare il sentimento amoroso. La giornata ha in programma l’assegnazione di riconoscimenti a Eccellenze Internazionali e del Territorio. La Distinzione “Woman for Culture and for Peace” a due donne distintesi per l’attività culturale e l’impegno sociale

Sarà la Sala del Consiglio del Comune di Carrara ad accogliere, sabato, a partire dalle 15, la quinta edizione de “Le parole dell’amore”, evento ideato dalla scrittrice aullese Marina Pratici, volta a declinare, attraverso differenti espressioni artistiche, le molteplici sfumature del sentimento amoroso. Saranno davvero tanti gli artisti che, introdotti da Gaia Greco, presidente dell’associazione “Culturalmente Toscana e dintorni”, e da Beatrice Sparavelli, porteranno, dopo il saluto delle autorità regionali e comunali, il loro contributo, alternando letteratura, pittura, musica e arte performativa. Con parole, colori, suggestioni musicali e attoriali, daranno forma e sostanza all’amore.

Sono: Gabriele Boni, Alessandra Casciari, Dino Eschini, Tiziana Freschi, Dino Gerini, Annalisa Gianfranceschi, Monica Gulminelli, Antonella Ianuale, Lorenzo Landini, Luciano Manfredi, Patrizia Marzillo, Kateryna Mytrofanova, Barbara Molinari, Matteo Novelli, Clio Petazzoni, Roberta Pisani, Silvia Prota, Laura Sindico, Iris Vignola, Tania Vitali, Marcella Cardone, Claudio Galazzo, Lorenzo Mosti ( in arte Matilde ), Barbara Peracchi, Sara Chiara Strenta (in arte Mary Anne ). All’interno dell’appuntamento saranno inoltre conferiti i premi “Olympus Scrittori” dell’anno, che per questa edizione andranno a Gabriele Andreani, Maria Rosaria Annunziata, Pietro Edoardo Mallegni, Loretta Stefoni, Denata Ndreca, come da decisione unanime della giuria, presieduta da Marina Pratici, con presidenza onoraria di Giacomo Bugliani, Lorenzo Masi e Rodolfo Vettorello, composta da Gianfranco Bontempi, Dinos S. Koubatis, Domenico Ponticelli e Marco Profili.

Altre prestigiose Distinzioni saranno assegnate a “Eccellenze del Territorio”: Coro "Joyful Singers" e Francesca Dell’Amico per ‘Marmotour Michelangelo’; “Eccellenze Letteratura Toscana”: Alessandra Landi e Fabio Pilade Paolo Milani; “Woman for Culture and for Peace” International Award 2024: Angela Maria Fruzzetti e Clementine Pacmogda; Premio alla Carriera: Riccardo Boggi; Distinzione ‘Omaggio a Jacques Prévert’: Patrice Avella; “International Woman of the year”: Lily Baylon; “International Poet of the year”: Joan Josep Barcelo.

"Desidero ringraziare – dichiara Marina Pratici – questi fantastici artisti, così come il Comune di Carrara, accogliente e patrocinante, e le tante, importanti associazioni aderenti all’evento, "Culturalmente Toscana e dintorni", "Cenacolo Le Nove Muse", "CIESART" e "Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad". Soltanto facendo fronte comune – prosegue l’organizzatrice – attraverso i nobili valori dell’arte e del sentimento primo, l’amore, possiamo creare barriere contenitive e contrastative la violenza, oggi purtroppo dilagante".