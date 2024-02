"Amore e cultura: un incontro alla sala Polartis di San Martino per esplorare le sfaccettature dell'amore attraverso le parole di Carducci e l'umanesimo di Baldini"

L’amore e le sue sfaccettature, oggi alla sala Polartis di San Martino. Alle 17.30 Apuamater, guidata da Claudio Palandrani, terrà un incontro dove il tema dell’amore sarà al centro di due conferenze. Presenti Giuseppe Benelli e Andrea Baldini che tratteranno argomenti spaziando da Giosuè Carducci al mondo umanistico. Sarà proprio Benelli a condurre i presenti attraverso le passioni amorose di Carducci, invece Baldini tratterà di Eros, tra umanesimo e rinascimento. Seguirà una cena conviviale all’Osteria Vittorio in via del Cavatore. Per informazioni 328 6745980 oppure scrivere a info@[email protected].