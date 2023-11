Amministrazione penitenziaria. Possibilità per 107 funzionari

E’ aperto il concorso del Ministero della Giustizia 2023 per 107 funzionari contabili del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap). Fra i requisiti generali e specifici richiesti, sottolineiamo che è necessario il possesso della laurea nelle categorie che vanno da economia e commercio a gestione aziendale, scienze economiche ed equipollenti (per i dettagli si rimanda alla lettura del testo integrale del bando di concorso). Il concorso prevede un’unica prova d’esame scritta che includerà la verifica della conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. La prova scritta consisterà in una serie di domande a risposta multipla. Si intende superata al raggiungimento di un punteggio di almeno 2130.Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative degli istituti penitenziari. Domande entro il 13 dicembre. Per candidature, https:www.giustizia.itgiustiziapageitconcorsi_esami_ selezioni_assunzioni