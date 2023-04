Ambrosi Omaggio all’uomo delle statue stele

Il professor Augusto Cesare Ambrosi, fondatore del Museo delle statue stele della Lunigiana, è stato ricordato nel ventesimo anniversario della morte, nel corso di un incontro al Centro ricreativo comunale di Pontremoli. L’occasione per commemorare una delle più eminenti figure della cultura non solo lunigianese è stata la presentazione dell’opera omnia di Ambrosi raccolta sul portale internet del Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico a cura di Corrado Leoni. All’incontro erano presenti anche la figlia dello studioso scomparso Alma Ambrosi, il direttore del Museo della statue stele Angelo Ghiretti, Umberto Bertolini direttore del portale, Emilia Pedri, che si è occupata dell’aspetto tecnico dell’archiviazione digitale e la vicesindaca Clara Cavellini che ha fatto gli onori di casa davanti ad una folta platea di frequentatori del Centro.

La figlia di Ambrosi ha ricordato il padre e lo studioso le cui prime fatiche si indirizzarono sulla linguistica, la toponomastica e lo studio dei dialetti.

"Negli anni Cinquanta Ambrosi incontra Ublado Formentini – ha raccontato Alma Ambrosi – che gli ha trasmesso le direttrici della moderna storiografia e Nino Lamboglia, uno dei più grandi archeologi del XX secolo, che lo ha trascinato nel vasto campo dell’archeologia. Con mio padre nacque anche la sezione lunense dell’Istituto internazionale di studi liguri, che fino ad allora si estendeva dalla Spagna a Genova. E’ stato un pioniere della valorizzazione del territorio dalla quale doveva scaturire anche un’economia legata ai beni culturali. Per questo ha dedicato tutta la sua vita alla valorizzazione dei castelli e dei musei. Non andava mai in giro senza almeno n paio di macchine fotografiche in un borsone e la macchina da scrivere Olivetti portatile. Il ticchettio dei tasti ci diceva che era a casa. Aveva la capacità di entrare in relazione con chiunque per trasmettere le sue conoscenze, un carattere schivo e una grande umiltà". In oltre cinquanta anni di attività Ambrosi, che era nato il 30 maggio 1919 a Casola, ha dato alle stampe oltre cento pubblicazioni (fra saggi e libri), dedicate non soltanto alla storia regionale ma anche alla speleologia, alla dialettologia, al folklore e all’etnografia, alla preistoria e alla protostoria, alla storia dei castelli. Fondamentale soprattutto il suo contributo allo studio sistematico delle statue-stele.

Nel 1972 pubblicò il "Corpus delle statue stele lunigianesi, una ricerca importante che anticipò la creazione a Pontremoli del Museo delle stele nel 1975, inaugurato dal Ministro Spadolini. Fra gli incarichi più prestigiosi la direzione dell’Istituto internazionale di Studi Liguri, sezione lunense, succedendo a Ubaldo Formentini, la fondazione dell’Istituto lunigianese dei castelli. E poi ha diretto l’Accademia lunigianese di Scienze "G. Capellini" alla Spezia e la rivista "Il giornale storico della Lunigiana".

Ambrosi fu anche sindaco di Casola per 20 anni sino al 199. Sempre a lui si devono i musei di Casola, del Castello Malaspina di Massa, oltre al contributo offerto per il Museo della Civiltà contadina di Villafranca. Grande il suo lavoro alla guida della Biblioteca civica "U. Mazzini" della Spezia, dove ha passato buona parte della sua vita professionale. Lo scrittore Corrado Leoni ha raccontato le vicissitudini faticose per trovare la pubblicazione delle opere di Ambrosi."Un impegno davvero affascinante a cui mi ha indirizzato mia moglie, che è stata allieva dello studioso".

Natalino Benacci