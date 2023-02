Ambito turistico presente alla fiera di settore a Monaco

La Lunigiana fuori dai confini nazionali. L’Ambito Turistico è alla F.re.e di Monaco di Baviera che si chiude oggi. Una delle rassegne più importanti al mondo dedicate al tempo libero e ai viaggi, che tratta i settori di benessere, diving, sport e turismo. Lo staff di The Plus Planet è volato a Monaco per la fiera più grande del sud della Germania. Nello stand di Visit Tuscany sono rappresentati vari ambiti turistici: Casentino, Mugello, Maremma nord, area fiorentina e Lunigiana. Continua la promozione turistica del territorio, dopo la partecipazione alla Bit di Milano con lo slogan: "Vivila Active, vivila Slow. Vivila come vuoi".