Ambiente, la provincia maglia nera Condanna dello studio Sentieri

di Daniele Rosi

Il nostro territorio maglia nera per malattie e inquinamento. I Comuni di Carrara e Massa tra quelli con i dati di mortalità più alti delle aree Sin. Un dato sicuramente preoccupante che ieri, in occasione dell’illustrazione del sesto rapporto ‘Sentieri’ sui territori e gli insediamenti esposti a rischio inquinamento, è stato confermato con dati scientifici e raccolta di informazioni. Stando al report di ‘Sentieri’, illustrato ieri pomeriggio nella sala conferenze dell’Autorità Portuale nel corso di un convegno organizzato dall’Ordine dei medici, se il territorio è al quarto posto nazionale come incidenza delle malattie derivate da aree inquinate, a livello regionale il dato già di per sé particolarmente preoccupante, balza al primo posto davanti ad altre realtà come Piombino, Livorno e Orbetello. Un primato, o maglia nera che dir si voglia, che va necessariamente approfondito e su cui, come confermato dai relatori dell’incontro, medici e ricercatori, serve intervenire prima possibile. Numeri e cifre illustrarti dal presidente dell’Ordine dei medici Carlo Manfredi, da Alberto Rutili, presidente Medici ambientali, dal professor Fabrizio Bianchi, fisiologia clinica del Cnr, Liliana Cori del Cnr e il giornalista David Chiappuella.

Carrara e Massa hanno un pessimo quarto posto dopo Crotone, Serravalle e Marghera. In territorio apuano i decessi per tutti i tumori maligni, per le malattie del sistema cardiocircolatorio e dell’apparato digerente sono in eccesso sia nelle donne che negli uomini. Su più di 8mila morti in un anno si registra da noi un eccesso del 11 per cento. Tra i numeri elencati, i morti annuali sono 8115 per una crescita percentuale dei nuovi casi che si assesta sull’11.78 per cento, quasi il doppio rispetto ad altri siti inquinati come Piombino con il suo 6,12 percento, o Livorno con un aumento del 6,13 percento.

Per le malattie dell’apparato respiratorio si ha invece un eccesso di mortalità nei soli maschi. Eccessi di mortalità anche per il tumore del colon retto dove su 122 casi di maschi si registra un aumento del 16 per cento, del fegato che su 101 casi si ha un aumento di decessi di 69 punti. Ancora numeri rossi per i dotti biliari intraepatici, mesotelioma che nei due Comuni sono in un anno 30 con un eccesso esponenziale. E ancora eccessi alle stelle per tumori del sistema linfoematopoietico e malattie polmonari croniche. Negli uomini si riscontrano eccessi di ricoverati per malattie dell’apparato respiratorio. Nelle donne si osserva un eccesso per tutti i tumori maligni. Manfredi ha parlato dei fattori che incidono sulle malattie: la genetica accompagnata da ambiente, educazione, condizioni sociale, reddito. "Tanto più elevato è il livello di potere tanto più bassa è la mortalità". Nelle analisi per classi di età, nel periodo 2010-2019 tra gli 8798 nati residenti nei Comuni dell’area del sito, nello stesso periodo sono stati registrati 167 casi di anomalia congenita, con una prevalenza pari a 189,8 per 10mila nati. Secondo lo studio di ‘Sentieri’, per gli eccessi di tutti i tumori si può ipotizzare un effetto associabile alle esposizioni ambientali, a un ex inceneritore di prima generazione, a un’industria petrolchimica e a un impianto siderurgico, sia a stili di vita non corretti e a uno stato socioeconomico deprivato. "Nonostante le fabbriche siano state chiuse – ha detto Bianchi- la scia di morti non accenna a calare. Da qui l’importanza di pensare alle bonifiche al più presto. I dati aggiornati confermano un profilo di salute del sito peggiore rispetto a quello regionale, in particolare per il profilo di mortalità", che si ipotizza in parte derivante a pressioni ambientali esistenti nel sito. Uno studio su cui si consiglia di proseguire con una periodica attività di sorveglianza epidemiologica, con approfondimenti analitici, in riferimento anche agli eccessi di rischio che sono stati riscontrati nelle classi di età pediatrica e adolescenziale.