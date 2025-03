Ambientalisti denunciano scarico di materiale inidoneo nel Parco della Rinchiostra

Un grido d’allarme lanciato dagli ambientalisti, che fanno sentire la loro voce rivolgendosi direttamente sia al comandante del Nucleo Carabinieri Forestali di Massa che al sindaco Francesco Persiani, informandoli in merito alla presentazione di un esposto per quanto riguarda lo scarico di materiale - a loro dire - inidoneo all’interno del Parco della Rinchiostra. Un’iniziativa che fa seguito a precenti segnalazioni, nell’arco del mese di marzo.

"Siamo costretti a segnalare che nel parco della Rinchiostra a Massa con l’autorizzazione degli uffici comunali competenti – scrivono gli ambientalisti di Italia Nostra sezione Massa Montignoso – è stato scaricato nelle aiuole un materiale ben diverso da quello comunemente utilizzato nei giardini, composto da macinazione di scarti edilizi, contenenti cocci di mattoni, pezzi di plastica e pezzi di vetro. Tale materiale – aggiungono – non appare assolutamente idoneo a un giardino ma assomiglia di più a un rifiuto speciale. In particolare, i pezzi di vetro risultano pericolosi per i bambini che giocano nel parco e per gli animali che lo frequentano, oltre all’effetto visivo che è davvero pessimo. Dobbiamo segnalare – precisano infine – anche che quanto sopra lo abbiamo fatto presente già dieci giorni fa con Pec e segnalazioni ad personam ai responsabili comunali. Ma dobbiamo registrare che da allora nulla è cambiato. Tutto ciò è veramente sconfortante.... Confidiamo in un vostro sollecito intervento".