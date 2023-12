Amarcord di Stefania. Una vita nella galleria fra sfide e cambiamenti

Un viaggio nel passato della città. Un amarcord di nomi, persone, attività e negozi che una volta popolavano la galleria di via Roma, quando la città era più colorata e viva. Sono tanti i pensieri che escono dall’album dei ricordi di Stefania Stefanini, dal 1955 nella gioielleria di famiglia nella galleria di via Roma, che oggi va in pensione. Nel pensare alla sua vita dietro al banco del negozio ha voluto così sfogliare l’album di ricordi, raccontando di una città che nel corso degli anni è cambiata. La galleria soprattutto, zona di passeggio di tante generazioni di carraresi e non, con luci e suoni oggi in parte cambiati. "Ricordo le vetrine luccicanti - apre Stefania in una lettera - che facevano parte della galleria, con Standario di Dario Caffaz, già proprietario di un altro negozio in centro, dove lavorava la moglie con le commesse. Dopo c’era l’ingresso al palazzo della Galleria dove, al primo piano, Cora e Mario Pellegrini gestivano con eleganza il loro ‘Salon de coiffure’ e il gabinetto estetico. Dopo la porta del palazzo si incontrava il negozio di Ilario e Carla Bessi, noti fotografi della città che avevano anche la camera oscura per i negativi. Poi ancora i profumi del rosticciere Alfredo, l’oreficeria Stefanini di Rosy e Michele con monili in oro, argento con pietre preziose, perle rare, orologi e sveglie". Il viaggio di Stefania prosegue ancora con le attività storiche sulla sinistra. "La mitica Bananaia - aggiunge - e poi da Marcello Del Nero per i dischi in vinile con una vetrina degna di Sanremo. Anche i dischi di Mario Luconi in via Roma e il Politeama, che allora ospitava anche una sala cinematografica e un bar caffè. Dopo il negozio di dischi ecco il bar Arlecchino con l’aperitivo di Beppe. Poi Pretini Giocattoli, Nerbi, Vegezzi. Il penultimo fondo, anonimo per noi ragazzi, ha visto alternarsi Derby Sport, la Buccia e l’Erboristeria. L’ultimo in fondo era la profumeria di Franco Capraia. Dopo poco il palazzo diventerà sede della Banca Toscana".