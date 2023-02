Amarcord di Andrea Baldini: gesta e opere

di Natalino Benacci Imprese all’insegna dell’ irriverenza più spinta, senza scrupoli di sorta e nel contempo di grande leggerezza, per vincere il tedium vitae, che aveva bisogno di uno sfogo attraverso la fuga ideale nel mondo della fantasia da condire con la comicità. Che poi era la via di scampo alla noia, tipica degli studenti di provincia in un tempo ormai lontano. Il viaggio a ritroso è negli anni Sessanta, periodo in cui i protagonisti del libro ’Lo spirito della goliardia’, scritto da Pierangelo Coltelli e Andrea Baldini, si trovavano a frequentare da liceali convittori il ’Vittorino da Feltre’ a Carrara. E’ questo l’ambiente dove nascono la maggior parte di burle e scherzi da cabaret in cui l’interprete principale, Andrea Baldini, inventa gag irresistibili ed esilaranti, mentre i compagni, Pierangelo Coltelli e Giuliano Bazzali, gli tengono di solito bordone. Le vicende narrate si riferiscono in particolar modo al periodo scolastico 1965-66 quando gli autori frequentavano il Liceo classico ’Repetti’. Il volume ricostruisce in apertura anche il contesto sociale e culturale dell’Italia in quell’epoca di cambiamento e descrive i motivi per cui i due compagni si dovettero trasferire dal Liceo classico vescovile di Pontremoli al ’Repetti’ a causa di una bocciatura...