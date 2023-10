Alunni ’in trasferta’ per ginnastica. Il caso infiamma il Consiglio

Un’interrogazione presentata d’urgenza dal consigliere dell’opposizione Francesco Micheli, ha mutato la scaletta dell’ordine del giorno dell’ultima seduta di consiglio comunale a Licciana. Ad oggetto, la trasferta degli alunni della scuola primaria di Terrarossa alla palestra di Barbarasco per l’ora di ginnastica. Dal mese di novembre, infatti, le classi quarta e quinta verranno trasportate con il pulmino comunale nella palestra fuori comune per le ore di educazione fisica e motoria.

"A seguito della preoccupazione sorta tra i genitori – si legge nell’interrogazione del gruppo di minoranza a firma di Francesco Micheli, Roberta Vallini, Andrea Galia, Martina Chiappini – si chiede di spiegare le ragioni per le quali il plesso di Terrarossa non è in grado di garantire questo servizio agli alunni, per quanto tempo gli alunni dovranno fare lezione nella palestra di Barbarasco e con quali costi aggiuntivi per il comune di Licciana".

In attesa di ulteriori approfondimenti, il sindaco di Licciana Nardi ha reso una prima risposta, così verbalizzata negli atti del consiglio comunale: "La ragione del trasferimento – si legge nell’intervento di Renzo Martelloni – è riconducibile alla dirigente scolastica, che pretende che i ragazzi di quarta e quinta abbiano una palestra strutturata e non luoghi come il corridoio delle scuole per fare educazione motoria". Una "pretesa", come definita dal primo cittadino, la decisione assunta in tempi rapidissimi dalla dirigente scolastica Enrica Ravioli per ragioni di sicurezza, non essendo presente una palestra nell’edificio scolastico di Terrarossa benché sia uno dei plessi di più recente costruzione nel Comune di Licciana Nardi.

"Il trasferimento dovrebbe durare per l’intero anno scolastico – spiega Micheli – salvo lamentele dei genitori che, secondo quanto riferisce la preside, verranno da lei prese in considerazione ma non si sa con quali soluzioni alternative". Il consigliere ritiene più sensato utilizzare la nuova palestra del plesso di Licciana capoluogo, che però resta adibita a mensa: "Si continua a lavorare come se vi fosse ancora l’emergenza pandemica".

Inoltre, sempre a Licciana capoluogo c’è la palestra dell’edificio che accoglie le secondarie di primo grado ma parrebbe non disponibile essendo già utilizzata dalla scolaresca del plesso e dagli alunni della primaria. Quindi, si ripiega sul Comune di Tresana, con il quale non è ancora stata stipulata convenzione ma è già pacifico che non comporterà costi aggiuntivi per il comune di Licciana. "Il sindaco Mastrini – riferisce Micheli – si è già dichiarato disponibile a venire in soccorso degli alunni di Terrarossa". Resta invece da capire quali saranno i maggiori costi per l’ente comunale di Licciana, derivanti dai chilometri aggiuntivi e dal personale impiegato nel nuovo servizio di trasporto: "Ci sono i fondi già disponibili oppure agli autisti viene chiesto uno sforzo ulteriore? In questo caso dovranno essere messi a bilancio i fondi a copertura degli orari straordinari di lavoro. Aspettiamo risposte dal sindaco Martelloni", conclude il gruppo di opposizione.