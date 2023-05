Alunni del ‘Moratti’ suonano in strada

Oggi all 18,30 gli studenti del corso musicale dell’Istituto ‘Moratti’ accompagneranno con la loro musica in una passeggiata degustativa per le vie del centro storico per poi fermarsi nel piazzale antistante la Porta di Sotto per un concerto. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, le attività commerciali e il Comitato Genitori. I genitori ringraziano il Comune per aver acquistato le ultime divise per i ragazzi. "Imparare a suonare uno strumento – sottolineano – promuove socializzazione, armonia, migliora le capacità cognitive ed ha molti altri benefici. Anche la manutenzione degli strumenti però comporta notevoli spese e noi dobbiamo sostenere il corso". Quindi il grazie ai dirigenti scolastici e quanti si spendono per l’indirizzo musicale, in particolare i docenti di musica Alberto Lanza, Samuele Pozzi, Nico Bertelli, Antonino D’Eliseo, Lorenzo Lucci e Alessandro Vanni.