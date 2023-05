Alunni alla centrale dei vigili Un mini-viaggio educativo tra sale operative e mezzi

Una delegazione di vigili urbani è andata a prenderli a scuola, li ha accompagnati per le strade del centro di Massa e scortati in sicurezza fino al comando della polizia municipale. Qui si sono spalancate le porte della centrale operativa, fatta di stanze e mezzi di trasporto, di informazioni in entrata e in uscita. Che 22 alunni della scuola San Filippo Neri hanno potuto esplorare e conoscere. I piccoli – sempre sotto lo sguardo attento e rassicurante degli agenti Daniele Vanelli, Alessio Vitaloni e Giada Parodi – hanno imparato a destreggiarsi nel traffico, a riconoscere i pericoli e ed attraversare sulle strisce pedonali ma non solo. Una vera e propria immersione di educazione civica, che è iniziata la scorsa mattina intorno alle 9.30 e si è conclusa alle 12.30 circa. Felici anche le insegnanti, in primis la maestra Sabrina Tommasiello, che ha predisposto e supervisionato il progetto, pensato assieme alla municipale massese.

"Siamo andati a prendere i bambini e li abbiamo accompagnati al comando, passando da viale Chiesa, sottopasso e piazza Palma – spiegano gli agenti – Qui hanno potuto vedere i mezzi che abbiamo in dotazione, sono entrati nella varie stanze e nelle sale operative di pronto intervento. Hanno visto gli ambienti dove si conducono le indagini, la parte dell’infortunistica dove vengono effettuati i rilievi degli incidenti". "Si sono anche messi all’opera provando a dire via radio il nome di un bambino, immaginando che si fosse perso – ha aggiunto Davide Vanelli – E’ stato così possibile risalire alla sue identità, al nome dei genitori e al suo indirizzo". I piccoli alunni sono poi entrati nella sala dove ogni giorno vengono assegnati compiti e mansioni alle pattuglie, prima di approdare alla stanza del comandante Giuliano Vitali al quale hanno posto molte domande. "Sono rimasti strabiliati dalle tante attività che svolgiamo – ha concluso Vanelli – Alla fine abbiamo regalato loro i nostri gadget e il gioco dell’oca realizzato insieme a Telefono Azzurro".

Irene Carlotta Cicora