Alunni a caccia di rifiuti sul fiume Armati di guanti, pinze e rastrelli in difesa della natura dalle plastiche

Gli alunni di tre classi di terza media dell’Istituto Ferrari di Pontremoli hanno indossato la pettorina del Consorzio di Bonifica Toscana Nord e si sono ritrovati ieri mattina per ripulire dalla plastica e altri rifiuti l’area a ridosso del Torrente Verde nelle vicinanze del centro storico. Accompagnati dai docenti, hanno svolto un’attività di raccolta di rifiuti abbandonati a cui è seguita un’analisi e una riflessione sull’impatto dell’immondizia sull’ambiente. L’obiettivo era ripulire due tratti arginali lungo i quali era emersa una quantità importante di rifiuti di vario genere, in maggior parte depositati dal fiume in occasione delle piene, ma anche gettati abusivamente dai sentieri che corrono lungo l’areale. I rifiuti sono continuamente portati sia dal fiume e gettati tra la vegetazione che fa da cornice ai corsi d’acqua, ma l’area costituisce una prezioso angolo verde dove hanno trovato casa uccelli come l’airone cenerino.

A coordinare l’iniziativa del Consorzio Paride Pieraccioni, responsabile del progetto. "Sono state coinvolte 109 classi di medie e superiori su 64 comuni - spiega - Abbiamo consegnato ai ragazzi le pinze telescopiche per raccogliere a distanza di sicurezza rifiuti che è meglio non toccare. Abbiamo anche coniato lo slogan che recita “la lotta alla plastica in mare comincia dai fiumi“. Ma presto lanceremo il “plogging“, un nuovo sport per correre raccogliendo i rifiuti, un’attività che sta riscuotendo sempre più successo in Italia e nel resto del mondo. Permette di tutelare l’ambiente, attraverso la raccolta dei rifiuti, durante una sessione di allenamento.Coniugare l’attività sportiva ad azioni ecologiche consente numerosi vantaggi in termini ambientali, di salute e non solo". All’appuntamento c’erano anche il presidente dell’Unione dei Comuni Gianluigi Giannetti, l’ingegner Lorenzo Fontana, dirigente del Consorzio e l’assessore all’istruzione del Comune di Pontremoli Annalisa Clerici. "Si tratta di un interessante progetto del Consorzio di Bonifica Toscana Nord Ovest che punta alla sensibilizzazione verso i temi della protezione ambientale - dice Giannetti - L’Unione dei Comuni lo sostiene convintamente. Oggi sono coinvolte le scuole ed è bello vedere i ragazzi che partecipano al progetto armati di guanti, rastrelli pinze telescopiche.

Questa iniziativa è già stata organizzata anche in altre zone della Lunigiana, ma non solo anche in tutta l’area del Consorzio. L’obiettivo è coinvolgere le scuole nelle tematiche dei rifiuti per avere un futuro di rispetto verso il pianeta. Il Consorzio svolge un servizio gratuito di didattica ambientale, concordato con i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, ricadenti nel comprensorio. Lo scopo di questo servizio è quello di promuovere la conoscenza del territorio, attraverso al comprensione del sistema di scolo delle acque piovane, la loro raccolta, il funzionamento della falda acquifera, delle reti irrigue, la cura dei corsi d’acqua, il rapporto con gli ecosistemi fluviali". L’invito ecologico è stato accolto con entusiasmo: cura e pulizia dei territori, insieme per il bene del Pianeta. E’ un altro tassello per creare un ambiente dove è possibile un cambio di rotta culturale iniziando a fare a meno della plastica.

Natalino Benacci